Полицейские Московской области задержали подозреваемых в мошенничестве в сфере кредитования, сообщает пресс-служба МВД РФ.



«В дежурную часть ОМВД России по г. о. Лобня поступило сообщение от представителя финансовой организации о том, что из-за мошеннических действий компании нанесен ущерб в размере более 1,4 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

В результате оперативно-разыскных мероприятий были задержаны 20-летняя жительница Астраханской области и 28-летний житель Иркутской области.

«Установлено, что девушка, являясь сотрудницей одного из сетевых магазинов, заключала договоры на получение потребительских микрозаймов для приобретения электронной техники для своего знакомого, использовав при этом персональные данные третьих лиц. Злоумышленники подозреваются в причастности к 16 эпизодам аналогичной противоправной деятельности», — говорится в релизе МВД РФ.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159.1 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество в сфере кредитования»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Девушке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а мужчине — заключение под стражу.