Оценку стоимости люксембургской компании IFTG для сделки с банком «Восточный», расхождения в оценке которой легли в основу уголовного дела против топ-менеджеров Baring Vostok, проводила Financial Consulting Group (FCG). Об этом пишет The Bell со ссылкой на источники.



По версии следствия, основатель Baring Vostok Майкл Калви в начале 2017 года убедил совет директоров банка «Восточный», который контролируется фондами Baring, утвердить прощение долга Первой коллекторской компании (также контролируется Baring) банку в обмен на пакет акций IFTG. Для этой сделки акции люксембургской компании были оценены в 3 млрд рублей. Миноритарии «Восточного» настаивают, что их реальная стоимость не превышала 600 тыс. рублей (оценку заказывала кипрской Finvision, через которую Артем Аветисян владел пакетом в «Восточном»).

Кто изначально был оценщиком IFTG для сделки, ранее не сообщалось. The Bell выяснил, что при передаче бумаг IFTG «Восточному» стоимость акций оценивала компания FCG. Именно она дала оценку, на которую опирается Калви в своих показаниях, рассказал источник, знакомый с ходом разбирательства, и подтвердил собеседник, близкий к Baring. Оценка была выполнена в конце 2016 года, актив был оценен чуть более чем в 3 млрд рублей, уточнил один из них.

Калви предложил миноритарию «Восточного» продать акции IFTG и закрыть дело Калви обвиняет Юсупова и другого акционера «Восточного» — Артема Аветисяна в незаконном инициировании уголовного дела с целью получения контроля над банком.

Отчет готовил партнер FCG по оценке бизнеса Андрей Фильков, рассказал изданию другой собеседник. Сам Фильков не ответил на запрос The Bell.

Baring Vostok указан на сайте FCG в числе ее клиентов. Компания зарегистрирована в 2006 году. На сайте FCG говорится, что это «независимый российский игрок, оказывающий консультационные услуги на рынке сделок M&A». В 2015 году компания заняла второе место в рейтинге инвестиционных консультантов по версии Mergers.ru и седьмое — в рэнкинге крупнейших оценочных компаний «Эксперт РА».

На сайте FCG в числе ее частных заказчиков есть и другие фонды, кроме Baring Vostok, — например, Russia Partners и Almaz Capital.