Платежная система «Мир» провела исследование и узнала, как в России отмечают 23 Февраля и 8 Марта, а также какие подарки стали самыми желанными.

Так, 23 Февраля отмечают 65% россиян. При этом 95% респондентов-мужчин в возрасте от 18 лет и 90% опрошенных женщин заявили, что любят отмечать этот праздник. Среди тех, кто не отмечает День защитника Отечества, 42% (в основном это женщины) объяснили это тем, что считают его днем военнослужащих.

Больше всего тех, кто отмечает День защитника Отечества, среди россиян в возрасте 45—59 лет. Празднуют 23 Февраля чаще всего жители Южного федерального округа (76% опрошенных), реже всего — жители Дальнего Востока (44%). В числе прочего выяснилось, что 63% опрошенных женщин поздравляют с «мужским днем» своих близких родственников. О поздравлении второй половинки заявили 51%, друзей — 26%, коллег — 21%.

В свою очередь мужчины поздравляют с 8 Марта свою вторую половинку (69%), близких родственниц (66%), коллег (25%), подруг (16%). Лишь 7% представителей сильного пола сообщили, что не планируют никого поздравлять с Международным женским днем.

Основная часть опрошенных женщин — 36% — тратят на подарок ко Дню защитника Отечества от 1 тыс. до 3 тыс. рублей (таких больше всего среди женщин в возрасте от 35 до 44 лет), 21% — до 1 тыс. рублей. О том, что вообще не планируют тратить деньги на подарки, заявили практически четверть опрошенных женщин.

Опрос: россияне в среднем потратят на подарки к 23 февраля 2,6 тыс. рублей По данным опроса SuperJob, 24% женщин и 52% мужчин не будут дарить подарки ко Дню защитника Отечества.

Среди мужчин у 32% опрошенных бюджет составляет от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, у 22% — от 3 тыс. до 5 тыс. Свыше 5 тыс. планировали потратить 19% опрошенных мужчин (из них по 23% приходится на возрастные категории 18—24 и 45—59 лет).

Чаще всего мужчины хотят получить на 23 Февраля мужскую косметику и парфюмерию, а также деньги — об этом заявили по 18% опрошенных. Начальник отдела маркетинговых исследований и аналитики платежной системы «Мир» Ирина Лобанова уточняет, что больше всего желающих получить денежный подарок — среди мужчин с доходом свыше 40 тыс. рублей.

Также одним из наиболее желанных подарков для мужчин стали аксессуары: часы, портмоне и прочее (15% опрошенных). Самым непривлекательным подарком оказались сувениры — ручки, ежедневники и тому подобное (их хотели бы получить только 4% опрошенных).

Женщинам при выборе подарков удалось соответствовать практически всем желаниям представителей сильного пола, указывают в ПС «Мир»: косметику и парфюмерию дарили своим близким треть опрошенных, аксессуары — 12%, деньги — 9%. Еще 14% опрошенных женщин преподнесли мужчинам на 23 Февраля ужин, приготовленный своими руками.

На 8 Марта 56% мужчин дарят женщинам цветы, далее идут конфеты (20%), парфюмерия и косметика (14%), а также деньги (11%). Сами женщины наиболее желанными подарками на 8 Марта называют цветы (35% опрошенных), ювелирные украшения (27%), парфюмерию и косметику (20%), деньги (20%), билеты на концерт или в театр (14%).

Как показывает аналитика платежной системы «Мир», традиционно мужчины начинают искать и покупать подарки к Международному женскому дню за один день до самого праздника — эту тенденцию подтвердили 25% опрошенных; за два-три дня вспоминают об этом 29%. Только 5% мужчин начинают подготовку подарков за месяц до 8 Марта, 1% — еще раньше. Чаще остальных вспоминают о подарке только накануне праздника жители Москвы (30%), а мужчины из остальных городов-миллионников несколько чаще начинают готовить подарки за неделю до 8 Марта (24%).



Среди женщин 26% готовятся ко Дню защитника Отечества за семь дней до праздника, 23% — за два-три дня, 14% — за две недели, 8% откладывают все на последний момент.