Экс-глава банка «Открытие» Евгений Данкевич, обвиненный в растрате 34 млрд рублей, находится в Израиле, при этом защита заявляет, что он там лечится.

«Уголовное дело в отношении Евгения Данкевича было возбуждено 17 сентября по части 4 статьи 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере»)… Данкевич находится в государстве Израиль», — сказал следователь на заседании Басманного суда Москвы, который решает вопрос о заочном аресте.

Адвокат Норайр Шахназаров, в свою очередь, заявил, что его подзащитный «находится на лечении за пределами страны», и попросил отложить заседание, чтобы дать ему время ознакомиться с материалами и встретиться с клиентом. Судья отказала.

Признает ли Данкевич вину, защита пока не комментирует.

СК просит суд заочно арестовать бывшего предправления банка «ФК Открытие» Данкевича
СК просит суд заочно арестовать бывшего предправления банка «ФК Открытие» Данкевича

4 февраля стало известно, что бывший глава банка «ФК Открытие» Евгений Данкевич был объявлен в розыск.

О «масштабном расследовании» в отношении банкира в начале феврале в интервью «Коммерсанту» рассказал зампред СК РФ Игорь Краснов. Следствие выяснило, что в 2017 году, возглавляя правление банка, Данкевич в сговоре с руководителями двух компаний — заемщиков «Открытия» выкупил облигации этих компаний за 34 млрд рублей, зная, что реально их стоимость вдвое ниже.

Вскоре после этого Центробанк взял «Открытие» под свой контроль и начал финансовое оздоровление банка. При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина объявила, что многие операции «Открытие» проводило без полноценного анализа рисков, а топ-менеджеры незадолго до краха структуры выписали себе крупные бонусы.