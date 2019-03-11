Экс-глава банка «Открытие» Евгений Данкевич, обвиненный в растрате 34 млрд рублей, находится в Израиле, при этом защита заявляет, что он там лечится.

«Уголовное дело в отношении Евгения Данкевича было возбуждено 17 сентября по части 4 статьи 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере»)… Данкевич находится в государстве Израиль», — сказал следователь на заседании Басманного суда Москвы, который решает вопрос о заочном аресте.

Адвокат Норайр Шахназаров, в свою очередь, заявил, что его подзащитный «находится на лечении за пределами страны», и попросил отложить заседание, чтобы дать ему время ознакомиться с материалами и встретиться с клиентом. Судья отказала.

Признает ли Данкевич вину, защита пока не комментирует.

О «масштабном расследовании» в отношении банкира в начале феврале в интервью «Коммерсанту» рассказал зампред СК РФ Игорь Краснов. Следствие выяснило, что в 2017 году, возглавляя правление банка, Данкевич в сговоре с руководителями двух компаний — заемщиков «Открытия» выкупил облигации этих компаний за 34 млрд рублей, зная, что реально их стоимость вдвое ниже.

Вскоре после этого Центробанк взял «Открытие» под свой контроль и начал финансовое оздоровление банка. При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина объявила, что многие операции «Открытие» проводило без полноценного анализа рисков, а топ-менеджеры незадолго до краха структуры выписали себе крупные бонусы.