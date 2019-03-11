ВТБ подал жалобу в Европейский суд в Люксембурге на решение о сохранении санкций в отношении банка, которое было вынесено в сентябре 2018 года. Об этом говорится в понедельник в официальном журнале ЕС.

В нем подчеркивается, что жалоба от ВТБ была подана 23 ноября 2018 года.

В июле 2014 года Евросоюз ввел секторальные экономические санкции против России в связи с воссоединением Крыма с РФ и событиями на востоке Украины. Санкции коснулись предприятий оборонного, энергетического и финансового секторов. Под санкции, в частности, подпали банки с госучастием (Сбербанк, ВТБ) и крупные нефтегазовые компании («Роснефть», «Газпром нефть», «Транснефть»). Европейским резидентам запрещено предоставлять этим банкам среднесрочное и долгосрочное финансирование.

Сбербанк России, ВТБ, ВЭБ, а также «Роснефть», «Газпром нефть» и «Алмаз-Антей» позже обратились в Суд Европейского союза с исковым заявлением об отмене решения Совета ЕС о применении к банку санкций, касающихся России. Однако 13 сентября 2018 года Европейский суд в Люксембурге отказал им в аннулировании санкций ЕС.