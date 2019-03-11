Солид Банк продлил акцию «Отличное решение». Оформить кредит возможно по ставке 12,99% годовых (ставка снижается на 1 процентный пункт при наличии обеспечения до 700 тыс. рублей). Процентные ставки указаны с учетом личного страхования, при отказе надбавка составит 3 п. п.

Сумма финансирования — 35—700 тыс. рублей без обеспечения, от 700 тыс. до 1 млн рублей — при наличии поручительства или залога. Получить денежные средства возможно на срок от трех месяцев до пяти лет.

«Программа доступна не только для работников по найму, но и для пенсионеров. Срок рассмотрения кредитной заявки — не более шести рабочих дней с даты предоставления пакета документов в банк», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Ольга Жидкова.

Акция продлится до 13 мая 2019 года.