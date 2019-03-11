Минфин США ввел санкции против московского Еврофинанс Моснарбанка из-за Венесуэлы, следует из сообщения министерства.

Ведомство отмечает, что данный банк связан с венесуэльской нефтегазовой компанией PDVSA.

В ночь на 30 января США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA. Вашингтон запретил проводить с ней сделки, а также арестовал активы компании в своей юрисдикции. 8 марта американский Минфин продлил срок завершения операций с ценными бумагами PDVSA.

В феврале США расширяли санкционный список несколько раз. В него вошли в том числе министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо, глава Национальной разведывательной службы Мануэль Рикардо Кристофер Фигера, первый заместитель главы Нацразведки, командующий президентской гвардией и командующий спецподразделениями нацполиции.