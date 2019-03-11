Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) 11 марта запустил разработанный с нуля мобильный банк.

В интерфейсе мобильного банка были реализованы интуитивные сценарии использования, в удобной форме изложены тарифы и многое другое. При этом приложение стало более персонифицированным. Сократилось количество шагов до целевой операции — к выпискам, платежам и переводам, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

По словам разработчиков, все технологические решения были найдены и собраны внутри УБРиР.

Как показывает статистика банка, база пользователей мобильного приложения растет быстрее, чем у интернет-банка, и разработчики сознательно пошли на запуск нового продукта именно для смартфонов.

Пользователи, у которых уже установлен мобильный банк УБРиР, при ближайшем обновлении получат новый интерфейс и функционал. Для тех, кто еще не был пользователем мобильного банка, приложение уже доступно в App Store и Google Play.