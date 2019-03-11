Страховой рынок отстает от требований, предъявляемых Центробанком, в частности, страховщики могут перестать соответствовать новой модели оценки финансовой устойчивости, разработанной регулятором. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс, выступая на финансовом форуме в рамках недели бизнеса РСПП.

«Рынок отстает от тех требований, которые они [ЦБ] предъявляют совершенно справедливо. Когда нам свалился XBRL [новый формат отчетности некредитных финорганизаций], новые счета финансовой отчетности, когда нам свалилось то, что хочет Центральный банк для блага страны и сектора, например страхового, рынок за этим просто не поспевает. Хотя он обсуждает это с нами абсолютно демократично и очень творчески, но, например, последние требования, которые Центральный банк по нашей кафедре разработал к финансовой устойчивости страховых компаний, — в них вряд ли кто-то вписывается», — сказал он.

Поэтому «некоторые вещи в регулировании придется притормаживать», считает Юргенс. Сейчас планируемым требованиям по финансовой устойчивости «никто не соответствует», пояснил глава ВСС журналистам. «Там столько резервировать, и так вкладывать тяжело, и такие категории», — сказал он.

При этом Юргенс подчеркнул, что влияние новой модели на рынок будет еще оцениваться и обсуждаться с ЦБ

Банк России ранее говорил, что внедрение новой модели оценки финустойчивости будет предусматривать длительный переходный период. Модель была представлена рынку 1 марта. При расчете капитала и оценке активов планируется учитывать все обязательства, а не только страховые, ограничить 10% вложения на одного контрагента и учитывать влияние на активы стрессового макроэкономического сценария.

