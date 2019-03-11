Московский Кредитный Банк предлагает новым и действующим клиентам малого и среднего бизнеса (МСБ) получить финансирование в банке по льготной ставке 8,5% в рамках программы Министерства экономического развития РФ «По предоставлению субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019—2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке».

В программе могут принять участие клиенты, которые соответствуют 209-ФЗ, привлекающие финансирование на инвестиции или пополнение оборотных средств в сумме от 3 млн до 1 млрд рублей. Предприятия, по условиям программы, должны работать в приоритетных отраслях.

По словам начальника управления развития сегмента малого и среднего бизнеса МКБ Александра Зуева, клиенты получают расширенный доступ к финансовым ресурсам и могут привлечь средства, необходимые для поддержки и развитие деятельности, в том числе для обновления основных производственных средств.