Девятый арбитражный апелляционный суд 5 марта вынес два постановления, которые предполагают взыскание с экс-совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева 2,8 млрд рублей в пользу зерновой компании «Настюша».

«Признать недействительным договор поручительства от 7 июля 2011 года, заключенный между ООО «Зерновая компания «Настюша» и Ананьевым Дмитрием Николаевичем. Применить последствия недействительной сделки, взыскать с Ананьева Дмитрия Николаевича в пользу ООО «Зерновая компания «Настюша» денежные средства в размере 1 032 556 749 рублей и проценты в размере 595 841 822 рублей 63 копеек за пользование чужими денежными средствами с 5 июля 2013 года по 1 июня 2018 года», — говорится в постановлении суда.

Согласно другому постановлению, с Ананьева решено взыскать 677 266 374 рубля 36 копеек и проценты в размере 477 843 898 рублей 79 копеек.

В августе 2017 года совладелец зерновой компании «Настюша» Игорь Пинкевич был арестован по подозрению в мошенничестве на фоне задержки строительства ЖК «Царицыно». В октябре 2017 года Пинкевич написал мэру Москвы Сергею Собянину письмо, в котором проинформировал о своем согласии на безвозмездную передачу акций ОАО «МКХ» Промсвязьбанку и лично Дмитрию Ананьеву, который на тот момент являлся одним из совладельцев Промсвязьбанка.