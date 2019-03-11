Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи опустился на 0,43% и составил 2 465,94 пункта. Индекс РТС снизился на 0,24% до отметки 1 176,71.

Бумаги Сбербанка выросли в цене на 0,64%, «АЛРОСы» — на 1,05%. Акции «Газпрома» просели в цене на 0,2%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,04%, Московской биржи — на 0,86%.



«Рынок акций России в понедельник так и остался в зоне уныния. Индекс РТС отступил к 1 176 пунктам, здесь актуальным остается «боковик» в пределах 1 170—1 190 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.