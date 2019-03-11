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• Международная платежная система Visa разрешит держателям своих карт не вводить ПИН-код при бесконтактной оплате картами покупок на сумму до 3 тыс. рублей. Сейчас его нужно вводить, если платеж превышает 1 тыс. рублей. По данным СМИ, новые правила должны вступить в силу в середине апреля. Требования платежной системы касаются всех банков — участников системы Visa. Введение новых правил сделает бесконтактные платежи еще удобнее и в целом улучшит клиентский опыт, отмечают эксперты. Однако при увеличении лимита денежных средств при оплате без ввода ПИН-кода может вырасти количество мошенничеств, связанных с физической кражей карты, предупреждают они.

• Потребители жилищно-коммунальных услуг в России по большинству позиций переплачивают более 100% их себестоимости, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. «Все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам, — это все чушь собачья», — сказал он. По его словам, тарифное «хулиганство» происходит на уровне субъектов Федерации и органов местного самоуправления, куда ФАС «трудно дотянуться, так как у них [местных властей] свои правовые полномочия». Как заявил Артемьев, для решения проблемы ФАС подготовила законопроект об основах тарифного регулирования, который сейчас проходит согласование в правительстве. Между тем в понедельник вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла законопроект, которым предлагается запретить передачу коллекторам права на работу с задолженностями граждан по жилищно-коммунальным платежам.

• Названы регионы с самым высоким уровнем молодежной безработицы. Как рассказал директор Центра статистики и науки о данных РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Смелов, в Республике Саха (Якутия) безработица среди молодежи в возрасте 20—24 лет достигла 73,8%, в Мурманской области — 62%, Астраханской — 54,7%, Хакасии — 54,5%, Смоленской области — 53,8%. «Скорее всего, это говорит о том, что в этих регионах просто нет работы либо дипломы, полученные молодежью при обучении, никому не нужны», — считает Смелов.

• Сбербанк вернул кредиты под поручительство. С 11 марта банк запустил новый «Потребительский кредит под поручительство». Программа доступна молодым клиентам от 18 до 20 лет на момент подачи заявки и пенсионерам в возрасте от 60 лет на момент подачи до 80 лет на момент погашения кредита. Если заемщик получает зарплату или пенсию на счет в Сбербанке, оформить данный кредит можно без обеспечения. При этом максимальная граница возраста для пенсионеров составляет 70 лет. Банк отказался от потребительских кредитов под поручительство в мае прошлого года в связи с невысокой востребованностью продукта.

