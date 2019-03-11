Кредит Европа Банк приступил к выпуску премиальной расчетной карты с овердрафтом #TravelPass World Mastercard Black Edition с бонусной программой для путешествий и деловых поездок.

Стоимость обслуживания составляет 990 рублей в месяц, плата не взимается при сумме покупок от 60 тыс. рублей в месяц. Срок действия карты — пять лет. Комиссия за снятие кредитных средств как в собственных банкоматах и кассах банка, так и в устройствах сторонних кредитных организаций составляет 2%, минимум 399 рублей. Бесплатно снять наличные можно в пунктах выдачи и банкоматах других банков за рубежом. По карте действует льготный период до 55 дней, который распространяется на операции по оплате товаров и услуг. Процентная ставка по кредиту равна 23% годовых. Максимально допустимый размер кредитного лимита — 3 млн рублей.

По карте предусмотрена бонусная программа: держателю начисляются баллы за безналичную оплату товаров и услуг, которые моментально можно потратить на последующие покупки по курсу 1 балл — 1 рубль. Повышенные бонусные баллы в размере 10% начисляются при оплате покупок за рубежом в категориях «Транспорт» (покупка авиабилетов, железнодорожных билетов, оплата такси, проезда в метро, городском и пригородном транспорте), «Платные дороги», «Гостиницы и отели», «Туристические агентства», «АЗС», «Аренда транспортных средств», «Паркинг», «Развлечения», «Кафе и рестораны». В остальных категориях начисляется 1%.

Также повышенные бонусные баллы в размере 7% начисляются при оплате покупок на территории России в категориях «Транспорт» (согласно описанию выше), «Платные дороги», «Гостиницы и отели», «Туристические агентства», в размере 5% — в категории «АЗС». Во всех других категориях начисляется 1%.

«Максимальная сумма бонусов, начисляемых за один календарный месяц, — 7 тысяч баллов. Срок действия бонусных баллов — 12 месяцев с момента зачисления. Также по карте предусмотрена программа «Покупка в рассрочку», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Ирина Вязникова.



Держателям карты предлагаются программа Masterсard Airport Experiences при поддержке Lounge Key и возможность бесплатно посещать бизнес-залы аэропортов по всему миру, а также круглосуточный консьерж-сервис и страховая программа для путешествующих.