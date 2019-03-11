Почта Банк с 11 марта по 11 мая проводит акцию, в рамках которой новые держатели его карт «Пятерочка» в дополнение к стандартным баллам будут получать повышенные приветственные баллы за покупки в «Пятерочке» в первые 60 дней — 14 баллов за каждые 10 рублей покупки. Об этом в понедельник объявили в банке.

Помимо приветственных баллов в магазинах «Пятерочка» за каждые 20 рублей по-прежнему будет начисляться 4 балла (если стоимость покупки составляет от 555 рублей) или 3 балла (если стоимость покупки меньше 555 рублей), а за каждые 20 рублей, потраченные в других магазинах, — 2 балла. Баллы конвертируются в рубли по курсу 10 баллов — 1 рубль.

В банке напоминают, что «Пятерочка» — это неименная банковская карта. Она выпускается и обслуживается бесплатно. Дебетовую карту «Пятерочка» можно получить во всех точках обслуживания банка в городах присутствия торговой сети, в том числе в почтовых отделениях и на стойках банка в некоторых магазинах «Пятерочка». Для этого необходимо открыть сберегательный счет. Он также открывается бесплатно и предусматривает ежемесячное начисление до 6% годовых на минимальный остаток средств. Карта «Пятерочка» Почта Банка выпускается на базе платежной системы «Мир» (держатели смогут воспользоваться и программой лояльности ПС «Мир»).



Как отметил вице-президент, директор по развитию розничного бизнеса Почта Банка Григорий Бабаджанян, уже более 1,7 млн клиентов банка выбрали карту «Пятерочка» в качестве основной карты для ежедневных покупок. За это время клиентам начислено более 290 млн рублей в виде бонусных баллов. «Наш амбициозный план — удвоить число выпущенных карт к концу этого года», — указал Бабаджанян.

