Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правительственную комиссию по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период, следует из распоряжения на официальном интернет-портале правовой информации.



Согласно документу, в состав комиссии, в частности, вошли министр экономического развития Максим Орешкин, заместители министра финансов Татьяна Нестеренко и Леонид Горнин, глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр труда и социальной защиты Максим Топилин и начальник экспертного управления президента Владимир Симоненко.

Возглавит комиссию первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.