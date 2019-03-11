Миноритарии «МегаФона» предъявили к выкупу по оферте 126,246 млн обыкновенных акций компании, что составляет порядка 20,36% его уставного капитала, следует из материалов оператора.



«Количество ценных бумаг эмитента соответствующего вида, категории (типа), в отношении которых у соответствующего лица возникла обязанность по их приобретению на основании заключенного (заключенных) таким лицом договора (договоров): 126 246 094 обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «МегаФон», что составляет порядка 20,36% уставного капитала эмитента», — отмечается в документе.

«Дочка» «МегаФона» — «МегаФон Финанс» (владеет 22,52% в капитале оператора) — объявила о намерении выкупить у миноритариев оператора акции по цене 659,26 рубля за штуку. Срок действия оферты истек 7 марта. Таким образом, «МегаФон Финанс» после выкупа 20,36% акций «МегаФона» станет владельцем 42,88% капитала оператора.

Согласно документу, «МегаФон» предоставит «дочке» заем в размере 90 млрд рублей сроком до трех лет под 0% годовых.