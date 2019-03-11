Объем некорректно начисленных налоговых требований к страховщикам, возникших из-за рассинхронизации требований страхового учета и налогового законодательства, оценивается примерно в 20 млрд рублей, при этом 10 млрд рублей из них приходятся на одну компанию. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс, выступая на финансовом форуме в рамках недели бизнеса РСПП.

К задвоению требований привело то, что из-за разницы расчета резервов по новому плану счетов, который применяется с 1 января 2017 года, и расчета прибыли по налоговому законодательству комиссионное вознаграждение, которое страховщики выплачивают агентам, учитывается и в резервах, и в расходах на ведение дела.

«По этим аквизиционным (расходы на ведение дела. — Прим. ред.) задвоениям, например того, что мы платим комиссионное вознаграждение, ни у кого ответа нет. А только одна, правда ведущая, компания «налетела» на 10 миллиардов. Это немаленькие деньги, я извиняюсь, если у тебя 10 миллиардов взяли и связали», — сказал он. По рынку объем таких задвоенных требований оценивается примерно в 20 млрд рублей, пояснил он позднее журналистам.

Пока страховщикам не удалось решить вопрос с задвоениями ни с Минфином, ни с ЦБ, констатировал Юргенс.

Проблема возникла из-за разных правил Минфина и ЦБ по формированию резервов, пояснил ТАСС представитель ВСС, причем правила ЦБ действуют с 1 января 2017 года, когда регулятор ввел новый план счетов, раньше правила были едины. Из-за этого часть резерва фактически не учитывается при налогообложении, из-за чего у Минфина возникли финансовые претензии к страховщикам, сказал представитель ВСС. «Новой прибыли не возникло, а требования о налоге с нее возникли», — пояснил представитель союза.

ВСС обратился в Минфин с просьбой разъяснить порядок учета в составе расходов страховщиков сумм отчислений в страховые резервы и сумм вознаграждения посредникам, говорится в письме Юргенса в адрес замминистра финансов Ильи Трунина (имеется в распоряжении ТАСС).