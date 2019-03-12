Банк России в начале марта на встрече в Нижнем Новгороде с представителями кредитных организаций впервые обнародовал размер комиссии, которую будут уплачивать банки за привлечение вкладчика через платформу маркетплейс. Он составит 0,34% годовых от суммы привлеченного вклада, рассказали «Коммерсанту» несколько участников встречи.



Советник первого заместителя председателя Банка России Елена Чайковская заявила, что банк при привлечении вкладчика через маркетплейс заплатит оператору 0,24% от суммы вклада плюс 0,1% годовых. Оператором платформы, через которые будут привлекаться банковские депозиты, является Московская биржа. При этом, как было разъяснено участникам встречи, размер комиссии будет зависеть не от того, на какой период открыт вклад, а от того, сколько средств реально в нем находилось.

В ЦБ подтвердили факт обсуждения тарифов обслуживания с банками как с потенциальными пользователями сервиса платформы. При этом там подчеркнули, что тарифную модель определяет платформа с учетом стоимости услуг витрин и реестра финансовых трансакций. В пресс-службе Московской биржи сообщили, что «модель маркетплейса предполагает единый тариф, уровень которого сейчас обсуждается с участниками рынка».

По мнению экспертов, для крупных банков с широкой филиальной сетью он является чрезмерным, поскольку там привлечение вкладчика стоит дешевле. Однако для небольших игроков, желающих выйти на новый рынок, освоиться в другом регионе или же быстро нарастить объем вкладов, такой процент может быть приемлемым.



Отметим, что в число партнеров маркетплейса ЦБ входит и финансовый супермаркет Банки.ру. Ранее Московская биржа объявила о технологической готовности платформы для дистанционного открытия банковских вкладов в рамках проекта «Маркетплейс». Так, выбрать вклад на портале Банки.ру и оформить его на платформе, разработанной Мосбиржей, пользователи смогут после внесения необходимых изменений в законодательство. На первом этапе граждане смогут открывать вклады в банках — участниках проекта. В перспективе ассортимент создаваемого супермаркета финансовых продуктов расширится за счет кредитных, страховых и инвестиционных. Выбор и оформление продуктов будет осуществляться очень просто.