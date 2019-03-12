В Венесуэле из-за отключения электричества остановили работу ряд предприятий государственной нефтяной компании PDVSA, сообщило Bloomberg источник в Министерстве нефти страны.

Собеседник агентства не уточнил число предприятий, которые затронул блэкаут. По данным консалтинговой компании Energy Aspects, добыча нефти в Венесуэле упала до 500 тыс. баррелей в день по сравнению с 1,1 млн баррелей в день в январе. «Работы на основных объектах приостановлены», — сообщила Energy Aspects своим клиентам.

По словам источника агентства, Министерство нефти должно уже на этой неделе официально отчитаться об уровне добычи нефти в марте. PDVSA и министерство отказались комментировать Bloomberg информацию о приостановке работы.

В свою очередь, Reuters со ссылкой на собеседников в нефтяном секторе сообщает, что Венесуэла приостановила экспорт через портовый терминал Хосе. По данным агентства, нефтяные танкеры не покидали Хосе с 7 марта. При этом в начале марта объемы нефти, экспортируемой PDVSA, еще до проблем с электроэнергией сократились на 40% после введения новых санкций США в январе.