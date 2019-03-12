Банк России разрешит неквалифицированным инвесторам покупать цифровые финансовые активы (криптоактивы) в пределах определенной суммы в расчете на год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект указания ЦБ к законопроекту о цифровых финансовых активах. Основные положения данного указания подтвердил РБК глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, документ ЦБ направил для обсуждения в Госдуму.



Под цифровыми финансовыми активами понимаются любые оформленные через блокчейн права (токены), в том числе на ценные бумаги, имущество, недвижимость, доли в компаниях, а также денежные требования. Конкретный порог в деньгах для цифровых активов Центробанк определит отдельно. Порог, вероятно, будет соответствовать той предельной годовой сумме, которые неквалифицированные инвесторы могут вкладывать в соответствии с законопроектом о краудфандинге, пояснил Аксаков. То есть речь может идти о 600 тыс. рублей вложений.

Как следует из указания ЦБ, для неквалифицированных инвесторов сделки будут ограничены: суммой денежных средств, передаваемых в оплату; совокупной стоимостью цифровых активов (например, токенов), которые передаются в обмен; стоимостью переданных в обмен цифровых операционных знаков, под которыми могут подразумеваться криптовалюты (речь не идет о существующих криптовалютах, а только о криптовалютах, которые могут быть выпущены в России в рамках будущего закона).

Аксаков: ограничения на покупку россиянами криптоактивов коснутся только участия в ICO Ранее РБК сообщил, что Центробанк собирается ограничить покупку криптоактивов населением определенной суммой в год.

При обмене цифровых активов друг на друга сумма сделки будет рассчитываться, исходя из их номинальной стоимости.

Инвесторы смогут покупать цифровые активы, например, токены, выпущенные российскими компаниями, без посредничества со стороны профессиональных участников рынка ценных бумаг. Тем не менее операторы обмена цифровых финансовых активов (банки, депозитарии и биржи), которые будут обеспечивать работу распределенных реестров, должны будут отслеживать все операции.



Операторы будут обязаны делиться друг с другом данными о совокупной стоимости купленных неквалифицированным инвестором активов.

Законопроект о цифровых финансовых активах, который должен быть рассмотрен Госдумой во втором чтении 12 марта, регулирует в России финансовые отношения в цифровой сфере. Аксаков уточнил, что рассмотрение может быть перенесено на неделю из-за необходимости внесения технических правок.