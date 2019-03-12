После полугода споров Минфину и Минэкономразвития удалось договориться о механизме защиты инвестиций, пишут «Ведомости» со ссылкой на замминистра финансов Андрея Иванова.

Законопроект, гарантирующий инвесторам неизменность условий ведения бизнеса и основных налогов, а также субсидии на строительство почти любой инфраструктуры, Минфин подготовил осенью 2018 года. С тех пор чиновники спорили в том числе о том, как отбирать проекты, которые могут рассчитывать на такие преференции.

Минфин предлагал заключать соглашения о поощрении и защите инвестиций с любыми компаниями, которые соответствуют определенным в законопроекте критериям. В частности, бюджет проекта должен быть не менее 10 млрд рублей, в том числе 3 млрд должен вложить сам инвестор. Любая мера индивидуальной поддержки и сам проект будут проходить финансовый аудит, порядок его проведения пока не установлен.

Минэкономразвития настаивало на отборе проектов на конкурсе, указывая на риски нарушения конкуренции.

По словам Иванова, разногласие удалось снять: конкурс на заключение соглашения будет проводиться по госпроектам, а для проектов, инициированных частным бизнесом, он не нужен. Соотношение частных и государственных инвестиций на уровне закона не будет зафиксировано. Идет финальное согласование проекта, чиновники готовят доклад премьеру Дмитрию Медведеву, рассказал Иванов.

Минфин рассчитывает внести проект в Госдуму в эту сессию. Законопроект будет изучен Минэкономразвития во вторник, говорит представитель министерства.