На Москву по итогам 2018 года пришлось 13,8% от инвестиций в основной капитал в целом по России, следует из предварительных данных Росстата. Это максимум с 1999 года, когда этот показатель достигал 14,3%, свидетельствуют данные Росстата, проанализированные РБК.

В 2009—2012 годах доля Москвы в российских инвестициях опускалась ниже 10%. Но с 2012 года вложения, приходящиеся на столицу, стабильно росли и достигли почти 14%.

Речь идет о региональных инвестициях с учетом досчетов Росстата относительно деятельности, не наблюдаемой прямыми статистическими методами, например занижение данных о фактических размерах инвестиций для уклонения от уплаты налогов или инвестиции индивидуальных предпринимателей. Всего инвестиции в основной капитал в России в прошлом году достигли 17,6 трлн рублей, в Москве — 2,43 трлн рублей.

Как показывает рейтинг РБК 500, в Москве сосредоточена большая часть выручки крупнейших российских компаний. Столица занимает первое место по числу зарегистрированных компаний — участниц рейтинга, а также по доле выручки, которая на них приходится (68%). По оценкам Минэкономразвития, на десять регионов приходится более половины суммарного валового регионального продукта (аналог ВВП на уровне субъектов). Москва традиционно обеспечивает около 20% региональной экономики в России. В 2017 году (последние данные) на Москву пришелся 21% суммарного ВРП.

В 2018 году инвестиции в России выросли на 4,3% в реальном выражении, что выше прогноза Минэкономразвития, которое ожидало роста на 2,9%. Однако еще в 2017 году он достигал 4,8%. Минэкономразвития ждет роста инвестиций в 2019 году на 3,1%, а в 2020-м — на 7,6%.

Инвестиции крупных и средних компаний, по данным прямой отчетности, составили 13,2 трлн рублей, а еще 4,4 трлн рублей (около 25%) — это досчет Росстата. Инвестиции крупных и средних компаний, которые оцениваются напрямую по отчетности предприятий, выросли в реальном выражении только на 2,2% — медленнее, чем совокупные инвестиции. Таким образом, вложения малого бизнеса плюс ненаблюдаемые инвестиции подскочили в реальном выражении более чем на 10%.