Аналитики «Ингосстраха» подсчитали размеры убытков, которые несут клиенты во всех регионах России от различных бедствий. Лидером рейтинга по сумме возмещения стали короткие замыкания, хотя в общей структуре страховых случаев они находятся лишь на пятом месте, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование.

Для анализа сотрудники страховой компании использовали данные из собственной базы. Исследование охватило все регионы страны. Было изучено более 140 тыс. договоров страхования имущества за 2018 год.

Пиковые периоды обращений различаются по видам рисков. Так, май, июль и ноябрь прошлого года отметились наибольшим числом заявлений о пожарах. По риску «умышленные действия третьих лиц» лидерами стали май, сентябрь и октябрь, а по риску «стихийные бедствия» — март.

Как говорится в отчете об исследовании, по количеству первое место в структуре заявленных убытков заняли повреждения водой. На них приходится около 65% от всех заявлений. Далее следуют умышленные действия третьих лиц (12%), стихийные бедствия (10%), пожары (7%) и короткие замыкания (6%). Последние и оказались самыми убыточными.

«По размеру возмещения за 2018 год лидирует риск короткого замыкания — выплаты до 120 млн рублей, — говорится в исследовании. — Это обусловлено значительным ущербом в случае происшествия по данной причине». Примечательно, что короткое замыкание становится причиной уничтожения не только недвижимости, но и техники.

В целом по стране по сумме страховых выплат вслед за короткими замыканиями идут риски повреждения водой (до 35 млн рублей), пожара (до 30 млн), умышленных действий третьих лиц (до 10 млн) и стихийных бедствий (до 5 млн).



«В течение 2018 года наиболее распространенными видами стихийных бедствий, в связи с которыми клиенты заявляли страховые случаи, являлись ураганы, наводнения, сильный ветер, град и удары молнии, — отмечают аналитики. — В частности, по риску «ураган» было заявлено 395 страховых случаев, по наводнению — 373, по риску «сильный ветер» — 126, в связи с градом — 75, ударом молнии — 66».