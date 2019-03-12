Американские предприниматели и чиновники намерены проигнорировать Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) из-за уголовного дела против основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

В частности, о своем решении отказаться от участия в ПМЭФ уже говорил посол США в Москве Майкл Хантсман, а также руководители влиятельных американских компаний и «видные американские инвесторы», пишет газета, не уточняя названия компаний и имена инвесторов.

«Раньше люди думали, что с X, Y или Z произошло что-то плохое, потому что они не следовали правилам или были слишком вовлечены в политику», — цитирует FT одного из своих собеседников. «Причина, по которой дело Калви вызывает так много тревог и является таким важным, заключается в том, что по его делу невозможно сделать такого вывода. Если он в тюрьме, то в тюрьме может оказаться кто угодно», — поясняет он.



Представитель посольства США в Москве от комментариев FT отказался.

«Аккредитация на форум открыта и будет действовать до начала мероприятия», — сообщили изданию организаторы ПМЭФ, добавив, что делегация США традиционно является одной из крупнейших.

Издание отмечает, что многие «видные американские инвесторы» и руководители американских компаний, работающих в России, дружны с Калви и его семьей.

Петербургский международный экономический форум пройдет в этом году 6—9 июля.