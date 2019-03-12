Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:05 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,41% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 476,04 пункта. Индекс РТС вырос на 0,64% — до отметки 1 184,25.

«Российский рынок вчера провел очередную слабую торговую сессию, а индекс Мосбиржи снизился на 0,4%. По-прежнему актуальным остается узкий диапазон в 2 450—2 500 пунктов, сегодня благодаря позитивной динамике внешних рынков вероятно повышательное движение индекса Мосбиржи в верхнюю часть данного диапазона», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.