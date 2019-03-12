Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже во вторник потерял 15 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 65,83 рубля, курс евро понизился на 11 копеек, до 74,09 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Российская валюта во вторник продолжит укрепляться, считают эксперты. Пара доллар/рубль вернулась в диапазон 65,5—66 рублей за доллар, который на данный момент выглядит относительно сбалансированным, отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

«Если на прошлой неделе российский рубль находился под умеренным давлением на фоне общего укрепления доллара на глобальном валютном рынке, то в начале текущей недели наблюдается обратная картина — американская валюта корректируется по отношению к большинству конкурентов, что находит отражение и в динамике пары доллар/рубль», — комментирует эксперт.

Ночью на рынке Forex наблюдались попытки продолжения роста, продолжает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. «Таким образом, если валютные трейдеры не сильно испугаются санкционных рисков, рубль во вторник может попробовать на прочность отметку 65,5», — допускает он.



Аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова прогнозирует на сегодня 65,5—66,3 рубля за доллар и 73,9—75 рублей за евро.

