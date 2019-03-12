Клиентам Джей энд Ти Банка стала доступна возможность без комиссии пополнять карты в платежных терминалах Московского Кредитного Банка. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Клиенты банка могут ежедневно и в круглосуточном режиме пополнять счета и осуществлять любые платежные операции в терминалах МКБ», — говорится в сообщении.

Для удобства клиентов Джей энд Ти Банка на терминалах МКБ есть кнопка с названием кредитной организации, что позволит упростить процедуру и сократить время проведения операций.

Пополнять счет можно только в рублях, внося наличные.