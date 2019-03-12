Курс евро впервые с 25 февраля опустился ниже 74 рублей, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

На 10:33 мск стоимость евро составила 73,99 рубля. На открытии торгов курс евро понизился на 11 копеек к предыдущему закрытию, до 74,09 рубля.

«Скорее всего, торги по рублевым парам начнутся небольшим ростом рубля. Наши ожидания по паре доллар/рубль на сегодня составляют 65,5—66,3 рубля, а по паре евро/рубль — 73,9—75 рубля», — прокомментировала заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. Она в своем комментарии добавляет, что евро вырос к доллару более чем на процент «на фоне сообщений о том, что в ходе состоявшихся в понедельник вечером переговоров в Страсбурге премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и руководитель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер согласовали некие юридически обязывающие изменения в соглашение по Brexit».