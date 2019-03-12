Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление конкурсного управляющего зерновой компании «Настюша» Антона Никеева, требующего признать банкротом бывшего председателя правления Промсвязьбанка и одного из его бенефициаров Дмитрия Ананьева, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Заявление поступило в арбитраж 7 марта 2019 года, к производству оно пока не принято. Дата рассмотрения обоснованности заявления о банкротстве Ананьева не назначена.

В материалах на данный момент не указана сумма задолженности Ананьева перед «Настюшей», однако из опубликованного 11 марта постановления суда стало известно, что Девятый арбитражный апелляционный суд взыскал с Ананьева в пользу зерновой компании более 1,6 млрд рублей.