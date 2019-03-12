Аналитики «Финама» переоценили бумаги «Детского мира», рекомендовав инвесторам держать их в портфелях. По их оценкам, потенциал роста бумаг ретейлера составляет 16%. Однако прежде всего акции «Детского мира» интересны с точки зрения высоких дивидендов, уточняется в комментариях аналитика инвесткомпании Натальи Малых.

По дивидендным критериям это самая привлекательная бумага в российском ретейле, отмечает аналитик.

В прошлом году прибыль «Детского мира» выросла на 36% до 6,6 млрд рублей. Менеджмент компании планирует направить всю прибыль на выплаты акционерам.

Промежуточный дивиденд за девять месяцев составил 4,39 рубля на акцию, финальный дивиденд, по оценкам менеджмента, составит 4,5 рубля на акцию с доходностью 5,1%. Таким образом, отмечает Малых, годовые дивиденды составят 8,9 рубля на акцию, дивидендная доходность бумаг ретейлера достигает 10%.