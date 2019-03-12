Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Безусловно. Это форум, где Путин традиционно принимает участие, традиционно участвует и в пленарном заседании, и в других форматах на полях форума», — сказал Песков в ответ на вопрос, планирует ли президент РФ участвовать в мероприятиях ПМЭФ.

Он добавил, что пока не будет говорить о том, кто будут гости форума в этом году, но отметил, что ПМЭФ «обещает быть не менее значимым событием в мировой форумной жизни».

ПМЭФ в этом году пройдет с 6 по 8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006-го проходит под патронатом и при участии президента РФ, является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тыс. гостей из 143 стран.