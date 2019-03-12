На Петербургском международном форуме могут представить к обсуждению проект закона о контрольно-надзорной деятельности. Об этом на Неделе российского бизнеса сообщил вице-премьер, руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко.

«Я надеюсь, что в ближайшие время, как минимум к Петербургскому форуму, мы уже представим версию этого закона, которую можно будет уже на форуме обсудить. Во всяком случае, такие задачи поставлены, и мы будем их добиваться. Это будет очень технологичный закон, понятный», — сказал чиновник, выступая на форуме «Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность в цифровую эпоху».

Он отметил, что законопроект может стать базовым для подготовки целого кодекса норм контрольно-надзорной деятельности. По словам Чуйченко, до сих пор в стране каждый надзорный орган работает по своим отдельным правилам, а общего базового законодательства, регулирующего эту деятельность, пока нет.

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«Сейчас мы работаем над общим законом об обязательных требованиях, которые будут предметом контрольно-надзорной деятельности. Этот закон будет содержать в себе понятия и признаки этих требований, систему нормативных актов, в которых они будут воплощены», — заявил он.

По словам вице-премьера, идет обсуждение, какие, помимо базового, могут потребоваться дополнительные отраслевые законы о контроле и надзоре. В качестве примера он привел атомный государственный надзор, который требует особых правил проведения проверок.

«Может быть, помимо общего закона, необходимо и специальные законы создавать. Ну и грамотнее с точки зрения юридической техники это все погрузить в один закон и назвать его кодексом, в котором будет общая часть и специальная часть в виде отдельных отраслевых законов. Не каждый надзор нуждается в специальном надзоре, но в настоящее время мы это изучаем и не исключаем появление либо специальных законов, либо специальных глав в этом законе», — добавил он.