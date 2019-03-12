Мужчины тратят на подарки к 8 Марта в пять раз больше, чем женщины на подарки к 23 Февраля. Особенно это заметно по приросту выручки ретейлеров в пиковые дни трат накануне праздников. Об этом в своем исследовании рассказал Альфа-Банк.

«Базой для анализа послужила статистика по дневным оборотам в торгово-сервисных предприятиях, которые пользуются эквайрингом банка. Статистика показала, что мужчины тратят на подарки женщинам в пять раз больше, чем женщины на подарки мужчинам. Такова разница между приростом выручки ретейлеров в пиковые дни трат накануне 23 Февраля и 8 Марта», — говорится в сообщении.

День всех влюбленных для ретейла прошел почти незаметно: выручка ретейлеров выросла 14 февраля менее чем на 20% по сравнению со среднедневным значением в будни в феврале.

Так, мужчины начинают готовить подарки заранее. В 2019 году первый пик прироста выручки торгово-сервисных предприятий пришелся на выходные дни перед праздниками 2 и 3 марта. Число покупок увеличилось на 51% и 29% соответственно, а объем покупок в денежном выражении – на 73% и 48% (в сравнении со среднедневными оборотами в «обычные» выходные). Следующий скачок пришелся на 7 марта, отмечает Альфа-Банк. Были отмечены прирост на 21% в количестве покупок и прирост на 38% в денежном выражении. 8 марта прирост составил 55% и 90% соответственно, а 9 марта, когда подарки покупают «опоздавшие», был отмечен рост на 37% в количестве и на 57% в денежном выражении.

Женщины потратили гораздо меньше. Слабый прирост наблюдался в воскресенье перед праздником 17 февраля: 20% — в количестве покупок и 38% — в денежном выражении. 23 февраля число покупок возросло на 10%, а сумма — на 26%.

При анализе статистики продаж данные обезличены, траты не делятся на «мужские» и «женские», для сравнения использованы сильные отклонения от среднедневной выручки торговых предприятий (с учетом фактора будней и выходных), фиксируемые в праздники и предпраздничный период. Кроме того, руководитель по развитию эквайринга Альфа-Банка Денис Хренов отметил, что «большинство россиян либо не имеют привычки планировать свои расходы на праздники и подарки, либо уровень их доходов не позволяет им планировать, потому что готовиться к грядущим праздникам россияне начинают в основном в день зарплаты».