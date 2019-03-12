Прошлый год стал рекордным по объему привлеченных средств частных инвесторов, следует из обзора, подготовленного «Эксперт РА». По расчетам аналитиков агентства, суммарный объем средств в розничных паевых инвестиционных фондах (ПИФах) и доверительном управлении за год вырос на 250 млрд рублей, тогда как приток пенсионных накоплений, долгие годы служивший чуть ли не основным драйвером индустрии доверительного управления, оказался гораздо ниже — 166 млрд рублей.



По итогам года активы клиентов в российских УК достигли 6,9 трлн рублей. Количество клиентов — физических лиц ДУ — удвоилось в 2018 году и достигло почти 150 тыс. человек. Число пайщиков ПИФов увеличилось более чем на 100 тыс. человек и превысило отметку в 460 тыс. человек.

В этом году, рассчитывают в «Эксперт РА», рынок коллективных инвестиций вырастет до 7,5 трлн рублей. При этом рост объемов рынка ожидается преимущественно за счет инвестиционного дохода.

«Позитивное влияние также окажут притоки пенсионных накоплений НПФ в рамках переходной кампании 2018 года и средств частных инвесторов. Спрос на инвестиционные продукты со стороны физических лиц в 2019 году будет главным образом поддерживаться за счет активного продвижения продуктов УК (управляющих компаний. — Прим. ред.) кредитными организациями», — отмечает управляющий директор «Эксперт РА» Алексей Янин.

Сами участники рынка, опрос которых провело агентство, также не ожидают новых рекордов по привлечению частных инвесторов. Более половины управляющих компаний в 2019 году ожидают снижения темпов прироста активов ПИФов и доверительного управления менее 10%.

Эксперты отмечают снижение спроса на инвестиционные продукты со стороны физлиц в конце 2018 года. В IV квартале активы под управлением УК снизились на 0,5%. По данным ресурса Investfunds, отток из розничных фондов наблюдается четвертый месяц подряд. В ноябре и декабре прошлого года инвесторы забрали из них более 3 млрд рублей, а с начала этого года вывели уже около 3,7 млрд рублей.