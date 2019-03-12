Тенденция к повышению депозитных ставок, наметившаяся с сентября 2018 года, сохранялась и в первые месяцы 2019-го, но последние действия банков на этом рынке могут свидетельствовать о том, что они не ждут дальнейшего роста ставок, следует из очередного выпуска комментария ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

В январе ставки как по краткосрочным, так и по долгосрочным депозитам населения превысили уровень предшествующего месяца. В феврале банки продолжали повышать ставки по стандартным депозитным продуктам и предлагать сезонные депозиты с повышенными ставками, причем во второй половине месяца возросла активность банков в сегменте сезонных депозитов, преимущественно кратко- и среднесрочных. «Это может свидетельствовать о том, что банки не ожидают дальнейшего роста ставок и стремятся, сохраняя конкурентоспособность на депозитном рынке, не допустить чрезмерного накопления долгосрочного фондирования сравнительно высокой стоимости», — поясняет регулятор.

В ЦБ указывают, что темпы притока средств в депозиты населения в начале 2019 года оставались умеренными. Сезонное сокращение остатков на рублевых депозитах в январе привело к умеренному снижению годовых темпов прироста депозитов.

Наметившееся в конце 2018 года восстановление интереса вкладчиков к долгосрочным депозитам продолжалось и в 2019 году. К концу января годовые темпы прироста долгосрочных рублевых депозитов составили 10,3%, а доля долгосрочных депозитов в портфеле рублевых депозитов населения — 37,2%. Оба показателя достигли максимальных значений с конца 2017 года.



Также в начале 2019-го сохранилась тенденция притока средств населения в валютные депозиты, наметившаяся с ноября 2018 года. Однако масштабы притока оставались умеренными, и валютизация портфеля розничных депозитов на протяжении последних месяцев колебалась около сложившегося уровня, указывают в Центробанке.