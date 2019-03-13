Райффайзенбанк объявил о прямой интеграции с сервисом «ЦИАН.Ипотека». Теперь клиенты смогут не только выбрать объект недвижимости, но и получить предварительное решение по ипотечному кредиту за две минуты. Об этом Банки.ру рассказали в пресс-службе кредитной организации.

Через «ЦИАН. Ипотеку» пользователи могут заполнить заявку на ипотеку и отправить ее в несколько банков для получения предварительного решения по кредиту. Сервис позволяет сделать расчет ежемесячного платежа на калькуляторе без перехода на сайт кредитной организации, посмотреть динамику процентных ставок и стоимости квадратного метра в разрезе регионов РФ.

При выборе предложения Райффайзенбанка можно сразу перейти в личный кабинет ипотечного заемщика, не заполняя данные повторно, загрузить копии документов, подтверждающих занятость и доход, и отправить их в банк. Если все документы оформлены корректно, клиент получает решение по ипотеке в тот же день, не выходя из дома.

Подать заявку могут жители любого региона России: провести ипотечную сделку с участием одного из банков-партнеров можно в 941 городе страны.