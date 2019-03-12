Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, позволяющий любым российским и иностранным юрлицам подключиться к российскому аналогу системы обмена информацией о финансовых трансакциях SWIFT.

Сейчас Банк России вправе оказывать услуги по передаче финансовых сообщений кредитным организациям, юрлицам — клиентам кредитных организаций, иностранным кредитным и международным организациям, иностранным центральным (национальным) банкам.

Проект, внесенный группой депутатов во главе с Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым, расширяет возможность предоставления Банком России услуг по передаче финансовых сообщений. Такими услугами теперь смогут воспользоваться любые юрлица, личным законом которых является право РФ или право иностранного государства. При этом порядок предоставления таких услуг российским юрлицам будет регулироваться нормативными актами ЦБ РФ, а иностранным юрлицам и международным организациям — заключенными договорами.

Комитет по финрынку считает, что реализация законопроекта «будет способствовать дальнейшему развитию системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) — российского аналога международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, поддержанию стабильности национальной платежной системы и ее защите от системного риска». «Она дешевле, чем SWIFT, и технологична не менее, чем SWIFT», — заявил на заседании комитета его глава Анатолий Аксаков.