Правительство РФ не согласно с предложениями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о распространении требований законопроекта о защите Рунета в части маршрутизации трафика только к трафику субьектов критической информационной инфраструктуры, заявил вице-премьер РФ Максим Акимов.

РСПП в своем отзыве на законопроект о защите Рунета предложил выработать порядок управления маршрутизацией трафика, распространив его только в отношении трафика субъектов критической информационной инфраструктуры. При этом, по мнению РСПП, не следует распространять такой порядок на трафик абонентов, использующих общедоступные информационные ресурсы (фильмы, музыка, игры и т. д.).

«Мы не согласны. И при подготовке поправок во второму чтению мы будем придерживаться тех положений, которые правительство определило в отзыве на законопроект», — сказал Акимов журналистам в кулуарах Недели российского бизнеса.

«Они (поправки. — Прим. ред.) касаются более четкого определения перечня угроз, распределения полномочий между органами. Они касаются бесперебойной работы Сети, гарантированного неснижения качества связи и сохранения возможности развития сети связи следующего поколения», — добавил он.

Госдума в феврале приняла в первом чтении законопроект, направленный на защиту устойчивой работы Интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа. Проект, в частности, предусматривает создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который будет обеспечивать доступность услуг связи в РФ при любых «экстраординарных» ситуациях, а также координировать усилия операторов в подобных ситуациях. Кроме того, подразумевается установка на сетях операторов связи оборудования для маршрутизации трафика.