Цифровизация экономики может обеспечить дополнительный прирост внутреннего валового продукта (ВВП) на 11% за период до 2025 года, сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«По самым скромным подсчетам, за следующие пять-шесть лет цифровизация экономики должна дать примерно 4,5% прироста ВВП, а при амбициозном сценарии — более 11% прироста. С точки зрения экономики цифровые технологии позволяют достигнуть существенного сокращения затрат и формирования новых источников дохода через создание новых продуктов и сервисов и интеграции их в системные инфраструктурные проекты», — сказал Чемезов в ходе мероприятия по подведению итогов Радиоэлектронного кластера госкорпорации.

По его словам, цифровые технологии смогут стать локомотивом и драйвером для достижения технологического лидерства страны, а также роста экономического развития и социального прогресса. «Переход страны от сырьевой к цифровой экономике, безусловно, требует от радиоэлектронной отрасли стремительных изменений», — сказал глава «Ростеха».

