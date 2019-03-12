«Ростелеком» и Tele2 договорились о создании единой группы с выручкой в 500 млрд рублей, сообщил журналистам глава «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Мы вместе с нашими партнерами завершили работу по согласованию базовых условий по модели консолидации 100% долей Tele2 «Ростелекомом» и переходим к формальным процедурам. В результате консолидации будет группа с выручкой, приближающейся к 500 миллиардов рублей. Наверное, это одна из крупнейших компаний на рынке», — сообщил Осеевский.

Он подчеркнул, что в результате консолидации Tele2 «продолжит работу как независимая дочерняя компания с существующим менеджментом».