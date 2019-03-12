Совет стран Евросоюза решил добавить десять третьих стран, включая ОАЭ, в список юрисдикций, недостаточно сотрудничающих с ЕС в налоговой сфере, свидетельствует информация совета.

«Совет ЕС решил добавить десять стран в свой пересмотренный список Евросоюза по юрисдикциям, не сотрудничающим в налоговой сфере: Аруба, Барбадос, Белиз, Бермуды, Доминика, Фиджи, Маршалловы Острова, Оман, ОАЭ, Вануату», — говорится в Twitter пресс-службы совета.

Совет согласовал скорректированный список третьих стран, не сотрудничающих с ЕС для целей налогообложения, уточняется в пресс-релизе совета. Ранее в нем было пять юрисдикций. Этот список призван, в частности, способствовать усилиям по предотвращению уклонения от уплаты налогов.

Совет министров экономики и финансов 28 стран Евросоюза (Экофин) в декабре 2017 года согласовал первый для Евросоюза черный список стран — налоговых гаваней. Тогда в этом списке было 17 стран и территорий, среди которых значились Тунис, ОАЭ, Бахрейн, Гренада, Республика Корея, Монголия, Панама. Список был составлен по ряду критериев, в том числе налоговой прозрачности и справедливости налогообложения.

Тогда Евросоюз рекомендовал этим 17 юрисдикциям произвести запрошенные им изменения в своих налоговых системах, поскольку налоговое законодательство этих стран и территорий, политика и административные практики приводили или могли приводить к потере доходов государствами Евросоюза.

После этого список корректировался и уменьшился до пяти стран, а теперь, следовательно, он увеличился до 15 юрисдикций.