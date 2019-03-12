Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе — феврале вырос на 1,7 млрд долларов в годовом выражении, а чистый отток капитала из частного сектора (чистое кредитование нерезидентов) — более чем вдвое, свидетельствует опубликованная Банком России в четверг «Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в январе — феврале 2019 года» .

Так, по предварительной оценке ЦБ, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе — феврале 2019 года составило 22,3 млрд долларов, увеличившись на 1,7 млрд по сравнению с уровнем января — февраля 2018 года в результате незначительного укрепления торгового баланса (с 29,1 млрд до 29,5 млрд долларов) на фоне уменьшения импорта товаров и сокращения совокупного отрицательного сальдо других компонентов текущего счета платежного баланса.

Сальдо финансовых операций частного сектора в январе — феврале 2019 года, согласно оценке Банка России, составило 18,6 млрд долларов (за аналогичный период 2018-го — 8,7 млрд) и сформировалось главным образом за счет увеличения чистых финансовых активов.

Напомним, в конце прошлого года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора». Как разъяснялось в материалах ЦБ , положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.

Согласно данным, публиковавшимся ранее, чистый отток капитала из России (положительное сальдо финансовых операций частного сектора) в январе 2019 года составил 10,4 млрд долларов. Таким образом, отдельно в феврале показатель равнялся 8,2 млрд.



«Международные резервы страны вследствие возобновления приобретения валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила в результате операций увеличились на 6,1 млрд долларов США», — указано также в сегодняшнем комментарии ЦБ.

