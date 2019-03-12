ОТП Банк ввел новые вклады — «Юбилейный» и «Юбилейный Премиум».

«Юбилейный» открывается в рублях на 225, 366 и 548 дней. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей, максимальная — 10 млн рублей. Доходность составит 7,5—8% годовых. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены. Проценты по депозиту выплачиваются в конце срока.

«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования», — пояснила эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.

«Юбилейный Премиум» оформляется в рублях на 225 и 366 дней, в долларах — на 366 дней. Минимальная сумма — 1,5 млн рублей или 50 тыс. долларов. В рублях процентные ставки составят 7,4—7,75%, в долларах — 2,6% годовых.

Дополнительные взносы предусмотрены в течение первых 30 календарных дней со дня открытия депозита суммами от 100 тыс. рублей или 5 тыс. долларов. Расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно по выбору клиента: на текущий счет, счет банковской карты или счет вклада до востребования, а также могут капитализироваться.

«При досрочном расторжении по вкладам в рублях, если средства находились на счете до 90 дней включительно, проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования, от 91 до 180 дней включительно — по ставке, равной одной четвертой, от 181 дня и более — по ставке, равной одной второй ставки по вкладу. По вкладам в долларах выплата процентов при досрочном расторжении осуществляется по ставке вклада до востребования», — уточнила Нелли Кучихина.