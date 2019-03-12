Средняя цена полиса ОСАГО в первую неделю марта снизилась на 5,82%, сообщил на пресс-конференции исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

«В первую неделю марта мы констатируем очередное улучшение, итоги за первую неделю марта: снижение тарифа по сравнению с прошлым периодом составило 5,82%. Почти на 6% меньше стали платить по ОСАГО», — сказал Уфимцев. По его словам, это произошло в результате расширения с 9 января тарифного коридора в ОСАГО.

«Система перехода на более индивидуальный тариф — то, что мы начали реализовывать после выхода указания Банка России, когда стала более широкая граница коридора, когда поменялись коэффициенты «возраст/стаж», — можно констатировать, что ситуация продолжает для потребителя улучшаться, потому что плохие и аварийные сегменты получили повышение, а для большинства потребителей есть снижение тарифа», — отметил Уфимцев.

Для таксистов, например, тариф ОСАГО повысился. «Таксисты сейчас платят на 16% больше, раньше их дотировали простые потребители», — подчеркнул исполнительный директор РСА.

По его словам, темпы снижения средней цены полиса ускоряются: в первых числах января снижение составило 2%, затем — 3—3,5%, а в марте достигло 5,82%.

«Надеемся, что эти итоги позволят ЦБ и Минфину понять, что курс, который предлагают страховщики, на индивидуальный тариф — правильный, надо продолжать эту политику проводить», — заключил Уфимцев.

С 9 января 2019 года коридор базового тарифа ОСАГО расширился на 20%: диапазон базовых ставок вместо 3 432—4 118 рублей составил 2 746—4 942 рубля. Для расчета окончательной стоимости полиса базовый тариф умножается на восемь коэффициентов. Система коэффициентов по возрасту и стажу также изменилась: максимальный коэффициент для неопытных водителей повысился с 1,8 до 1,87, для опытных и пожилых водителей появились скидки до 7%.