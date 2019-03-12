Перевод средств между предпринимателями может стать доступным через корпоративные электронные кошельки. Такая новация предусмотрена одним из законопроектов по внесению изменений в федеральный закон «О национальной платежной системе», которые прошли во вторник первое чтение в Госдуме.

«В целях расширения доступности платежных сервисов на электронных торговых площадках для субъектов малого и среднего бизнеса законопроектом предусматривается возможность осуществления операций по переводу электронных денежных средств с использованием корпоративных электронных кошельков между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Информацию о таких операциях будет получать Банк России», — говорится в сообщении нижней палаты российского парламента.

В конце февраля стало известно, что президент России Владимир Путин поручил Центробанку и правительству в срок до 30 апреля этого года проработать возможность расчетов между юрлицами с использованием электронных платежных инструментов, а также представить предложения по механизмам обеспечения контроля за такими расчетами и поставщиками платежных услуг.



Отметим, что, согласно данным на сайте Госдумы, законопроект, принятый сегодня в первом чтении, был внесен раньше — в начале декабря 2018-го.