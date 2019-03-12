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• Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по рублевым вкладам физлиц, заметно повысившаяся в последней трети февраля, осталась по итогам первой декады марта на той же отметке — около 7,68%. Это самый высокий уровень с мая 2017 года. Как отмечает Банк России в очередном выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», тенденция к повышению депозитных ставок, наметившаяся с сентября 2018 года, сохранялась и в первые месяцы 2019-го, но последние действия банков на этом рынке могут свидетельствовать о том, что они не ждут дальнейшего роста ставок.

• Страховщики назвали главную угрозу для владельцев имущества. Как выяснили аналитики «Ингосстраха», лидером рейтинга по сумме возмещения стали короткие замыкания, хотя в общей структуре страховых случаев они находятся лишь на пятом месте. По количеству первое место в структуре заявленных убытков заняли повреждения водой, на них приходится около 65% всех заявлений.

• Увеличение трат на гаджеты и другую технику беднейшие россияне компенсировали снижением потребления алкоголя и некоторых видов услуг, прежде всего — транспорта. Об этом свидетельствуют обновленные Аналитическим центром при правительстве РФ расчеты неравенства в потреблении российских домохозяйств. Между III кварталом 2013 года и тем же периодом 2018-го расходы на непродовольственные товары росли лишь у 20% наименее обеспеченных граждан — с 27% до 29%. Склонность малообеспеченных людей покупать товары длительного пользования должна увеличиваться в период роста доходов. Однако в России она, судя по динамике необеспеченного потребительского кредитования в последние два года, обеспечена ростом банковской задолженности.

• 16% работающих россиян считают, что трудятся на пределе своих возможностей, свидетельствуют данные исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ. По сравнению с прошлым годом доля таких респондентов сократилась на 12 процентных пунктов. При этом женщины чаще, чем мужчины, отмечают, что работают с максимальной отдачей (19% против 13%). Большинство же работающих россиян (почти 75%) готовы трудиться усерднее, если им увеличат заработную плату. В том числе 43% — если зарплата вырастет в полтора-два раза. Остальные готовы повышать личную трудоспособность и при менее значительном росте оплаты труда.