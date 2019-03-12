Банк «Открытие» консолидировал 96,79% «Таможенной карты» за счет покупки пакета в 28,93% на торгах, организованных Агентством по страхованию вкладов, следует из сообщения банка.

«Банк «Открытие» стал победителем публичных торгов АСВ по лоту «Реализация 28,93% долей ООО «Таможенная карта». Таким образом, банк увеличил свою долю в операторе одноименной платежной системы до 96,79%. Предложенная победителем цена составила 19,2 млн рублей», — говорится в релизе.

В мае 2018 года сообщалось о переходе к «Открытию» контролирующей доли в платежной системе «Таможенная карта». Тогда банк стал владельцем 100% ООО «Промфинанс», владевшего долей в 67,81% «Таможенной карты».

Аукцион проходил в рамках реализации активов АКБ «Финансово-Промышленный Банк» (Финпромбанк), находящегося в процессе ликвидации. Владельцем оставшихся 3,21% «Таможенной карты» остается Национальная ассоциация таможенных представителей.

В справке «Открытия» подчеркивается, что «национально значимая платежная система «Таможенная карта» является ведущим оператором таможенных платежей в России, предоставляя компаниям — участникам внешнеэкономической деятельности возможность быстро и удобно осуществлять расчеты с Федеральной таможенной службой». Банк «Открытие» является расчетным центром «Таможенной карты» с марта 2017 года.

