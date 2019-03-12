Международная конференция «Платежные карты и дистанционные сервисы — 2019» пройдет 22 марта в Минске.

Она посвящена перспективам развития карточного бизнеса, дистанционных банковских каналов и мобильного банкинга. В мероприятии примут участие профессионалы и ведущие эксперты в банковской сфере.

Основная цель конференции — показать кейсы по внедрению новых сервисов и продуктов, а также обсудить новые тренды в карточном бизнесе и в каналах дистанционного обслуживания клиентов.

Модератором конференции выступит вице-президент международной платежной системы Mastercard в Белоруссии Вадим Головчиц.

Стоимость участия — 288 белорусских рублей (с НДС).

Условия участия:



Скидки при регистрации двух участников — 5%, трех и более участников — 10%.

В стоимость входят методические материалы, обеды и кофе-брейки.

Организационная информация:



Начало регистрации участников — 9:30.

Начало пленарной сессии выступлений — 10:30.

Обеденный перерыв — 13:00—14:00.

Ориентировочное окончание — 17:30.

Место проведения:



Минск, конференц-зал «Форум» гостиницы «Президент-Отель», ул. Кирова, 18 (первый этаж).

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к администратору мероприятия Ирине Сенько: bank@infobank.by, +375 29 653-38-11 (Velcom).