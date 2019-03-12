Международная конференция «Платежные карты и дистанционные сервисы — 2019» пройдет 22 марта в Минске.
Она посвящена перспективам развития карточного бизнеса, дистанционных банковских каналов и мобильного банкинга. В мероприятии примут участие профессионалы и ведущие эксперты в банковской сфере.
Основная цель конференции — показать кейсы по внедрению новых сервисов и продуктов, а также обсудить новые тренды в карточном бизнесе и в каналах дистанционного обслуживания клиентов.
Модератором конференции выступит вице-президент международной платежной системы Mastercard в Белоруссии Вадим Головчиц.
Стоимость участия — 288 белорусских рублей (с НДС).
Условия участия:
Скидки при регистрации двух участников — 5%, трех и более участников — 10%.
В стоимость входят методические материалы, обеды и кофе-брейки.
Организационная информация:
Начало регистрации участников — 9:30.
Начало пленарной сессии выступлений — 10:30.
Обеденный перерыв — 13:00—14:00.
Ориентировочное окончание — 17:30.
Место проведения:
Минск, конференц-зал «Форум» гостиницы «Президент-Отель», ул. Кирова, 18 (первый этаж).
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к администратору мероприятия Ирине Сенько: bank@infobank.by, +375 29 653-38-11 (Velcom).