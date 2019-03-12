В Красноярском крае суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшей работницы коммерческого банка, обвиненной в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Об этом накануне сообщили в краевой прокуратуре.

Как следует из релиза правоохранителей, фигурантка, 32-летняя жительница Зеленогорска, ранее занимала должность старшего специалиста по кредитованию в дополнительном офисе «Зеленогорский» Газпромбанка. Имея в силу служебного положения доступ к информации о клиентах банка с положительной кредитной историей, женщина в период с 2015 по 2018 год оформила на них без их ведома и фактического участия 59 договоров потребительского кредита.

Мошенница переводила деньги с кредитных счетов клиентов на счет своего знакомого, после чего обналичивала их и распоряжалась средствами по собственному усмотрению. По такой схеме подсудимая похитила у Газпромбанка в общей сложности 13,112 млн рублей.



Зеленогорский городской суд приговорил экс-работницу банка к одному году и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Подсудимая была взята под стражу в зале суда. Из релиза прокуратуры Красноярского края следует, что с осужденной помимо этого взыскана денежная сумма.